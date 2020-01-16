Евросоюз сделал заявление по Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом говорится в заявлении, озвученном делегацией ЕС в Вене на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности, сообщает «Укринформ».
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова со стороны России, которая продолжает влиять на безопасность в Черноморском регионе и за его пределами», – говорится в заявлении.
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В Евросоюзе решительно «осудили акты агрессии РФ против Украины и заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя».
Европейский Союз также призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.
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