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Власть -> Власть по-крымски

Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Четверг
16 января 2020
16:32

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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Январь 2020
16 января 2020


Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

© Газета.Ру

В связи с тем, что в России собираются запретить избираться в президенты лицам, которые имели отличное от российского гражданство, Сергей Аксенов решил высказать свои мысли по этому поводу.

«Конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти не будет нарушено при внесении изменений в Конституцию России», -написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Тем более что и согласно действующей Конституции президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Ущемления прав наших земляков никто не допустит», - уверен глава республики.

Аксенов напомнил, что предложенные поправки в Конституцию могут не позволить крымчанам, например, избираться на пост президента страны.

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«У нас есть действующий президент, и другого нам не надо», - написал Аксенов.

В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства: они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/16/aksenov-dumaet-chto-emu-razreshat-pretendovat-na-dolzhnost-prezidenta-rossii-126918/

 
 

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