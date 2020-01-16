Аксенов думает, что ему разрешат претендовать на должность президента России

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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16 января 2020
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«Конституционное право крымчан быть избранными в органы государственной власти не будет нарушено при внесении изменений в Конституцию России», -написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксенов.
«Абсолютно уверен, правовой выход из этой ситуации будет найден. Тем более что и согласно действующей Конституции президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Ущемления прав наших земляков никто не допустит», - уверен глава республики.
Аксенов напомнил, что предложенные поправки в Конституцию могут не позволить крымчанам, например, избираться на пост президента страны.
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«У нас есть действующий президент, и другого нам не надо», - написал Аксенов.
В своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин предложил закрепить в Конституции новые требования к кандидатам на пост главы государства: они должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь двойного гражданства или вида на жительство в другом государстве не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.
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