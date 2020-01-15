Житель Симферополя, сдав посуточно жилье, лишился бытовой техники

В отдел полиции Симферополя обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что сдал девушке жилье на сутки, после чего обнаружил отсутствие телевизора и микроволновки.

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю жительницу Севастополя.

Со слов задержанной, сняв квартиру на сутки, она вызвала такси и погрузила чужую технику в автомобиль. Не имея наличных, подозреваемая расплатилась с водителем телевизором, а микроволновку позднее сдала в ломбард. Деньги, полученные от продажи похищенного, она потратила на собственные нужды.

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Отделом дознания МВД Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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