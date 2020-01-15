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Происшествия -> Криминал

Житель Симферополя, сдав посуточно жилье, лишился бытовой техники

Среда
15 января 2020
12:03

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


В отдел полиции Симферополя обратился 59-летний местный житель с заявлением о том, что сдал девушке жилье на сутки, после чего обнаружил отсутствие телевизора и микроволновки.

Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю жительницу Севастополя.

Со слов задержанной, сняв квартиру на сутки, она вызвала такси и погрузила чужую технику в автомобиль. Не имея наличных, подозреваемая расплатилась с водителем телевизором, а микроволновку позднее сдала в ломбард. Деньги, полученные от продажи похищенного, она потратила на собственные нужды.

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Отделом дознания МВД Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Вчера: В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой. 61-летний мужчина из Воронежской области в плацкартном вагоне напал с ножом на парня из Астраханской области и жительницу Евпатории.

Понедельник, 13 января 2020: В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов. Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.

Воскресенье, 12 января 2020: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Суббота, 11 января 2020: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.

 

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