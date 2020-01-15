Житель Симферополя, сдав посуточно жилье, лишился бытовой техники

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Симферополь
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15 января 2020
Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнюю жительницу Севастополя.
Со слов задержанной, сняв квартиру на сутки, она вызвала такси и погрузила чужую технику в автомобиль. Не имея наличных, подозреваемая расплатилась с водителем телевизором, а микроволновку позднее сдала в ломбард. Деньги, полученные от продажи похищенного, она потратила на собственные нужды.
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Отделом дознания МВД Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса - кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой. 61-летний мужчина из Воронежской области в плацкартном вагоне напал с ножом на парня из Астраханской области и жительницу Евпатории.
Понедельник, 13 января 2020: В Ялте задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах из супермаркетов. Сразу из двух супермаркетов ЮБК, в городах Алупка и Ялта, совершены кражи товаров, сообщает Пресс-служба ФГКУ УВО ВНГ России по Республике Крым.
Воскресенье, 12 января 2020: В Крыму двое подростков избили и ограбили мужчину. В Ялте двое несовершеннолетних избили и ограбили 34-летнего мужчину, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Суббота, 11 января 2020: В интернете мошенники продают «левые» подстаканники с первых поездов в Крым. Под видом фирменных подстаканников поездов «Санкт-Петербург — Севастополь» и «Москва — Симферополь» в интернете продают другие подстаканники.
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