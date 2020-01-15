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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Защита находящегося в СИЗО экс-мэра Евпатории пытается изменить суд

Среда
15 января 2020
10:51

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Уголовное дело бывшего главы администрации Андрея Филонова, которому вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, уже должно рассматриваться судом по существу.

За то, в каком суде пройдет процесс, сейчас сражается защита экс-управленца, сообщил источник.

«Поскольку дело надо рассматривать по существу, надо менять территориальную подсудность, чтобы дело не рассматривалось Евпаторийским городским судом, — пояснил собеседник «Примечаний». — Верховный суд Республики Крым в декабре 2019 года избрал судом первой инстанции Железнодорожный райсуд Симферополя».

На это решение стороной Филонова была подана жалоба в Третий апелляционный суд общей юрисдикции (Сочи) — какое решение будет им принято, естественно, не известно. Защита Филонова недовольна тем, что первой инстанцией был определен Железнодорожный районный суд Симферополя, сказал наш источник.

«На сегодня постановление Верховного суда Крыма находится на рассмотрении в апелляционной инстанции», — уточнил он.

Экс-глава администрации Евпатории должен был содержаться под стражей до конца 2019 года. Киевский райсуд Симферополя по ходатайству следствия продлил арест до 31 декабря, а Верховный суд Республики Крым, рассмотрев жалобу адвокатов Андрея Филонова, изменил продление до 25 декабря. Однако Филонов, судя по публикациям на его странице в Facebook, которые делаются его семьей, до сих пор находится в следственном изоляторе. Эту ситуацию его защита на момент публикации материала не прокомментировала.

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Напомним, главу горадминистрации Евпатории Андрея Филонова задержали силовики 3 апреля 2019 года, на следующий день Киевский райсуд Симферополя по ходатайству следствия, расследующего два возбужденных в отношении Филонова уголовных дела, арестовал управленца — он с тех пор под стражей. Правоохранители вменяют Филонову превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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