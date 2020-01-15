Власти Ялты заявили, что перешли к «жестким мерам» в отношении грубых водителей автобусов

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Власти Ялты потребовали от фирм-перевозчиков принятия жестких мер к водителям за хамство в отношении пассажиров.

Такая реакция последовала после приема граждан заместителем главы администрации города Станиславом Шапортовым с участием директоров автотранспортных предприятий, водителей, вице-президента Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма и сотрудников отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи.

«В ходе встречи рассмотрены жалобы пассажиров на водителей общественного транспорта автобусных маршрутов № 35 и № 106, обслуживаемых, соответственно, фирмами «Пилот-С» и «Евротранс», –сообщил Шапортов. – Водители транспортных средств принесли свои извинения, признав некорректное поведение».

Заместитель главы администрации также уточнил, что по итогам приема руководителями транспортных предприятий ООО «Пилот-С» и ООО «Евротранс» двум водителям автобусов объявлены выговоры. «Кроме того, водитель автобуса, работающий на маршруте № 106 (ООО «Евротранс»), переведен на другую работу», – обратил внимание Шапортов.

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Со своей стороны глава администрации Ялты Иван Имгрунт пообещал, что контроль за перевозчиками «станет более жестким». «Работа по рассмотрению жалоб жителей и гостей города на работу общественного транспорта городскими властями продолжится в регулярном режиме», –заверил он.

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