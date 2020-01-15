Власти в Крыму объяснили, почему на полуострове дорожает бензин

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«В Крыму проблемы с ценами на бензин на самом деле кроятся в переоформлении документов. На материке состав перевозит по железной дороге топливо, а уже на Крымском мосту начинается переоформление документов. Цистерна бензина идет та же, но из-за переоформления документов цена примерно на 3 рубля изменяется. Этот вопрос должны решать на федеральном уровне», – объяснил депутат.
Читайте: За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель
Ранее сообщалось, что Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров в рейтинге регионов России с самым дорогим топливом. Глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в России.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель. Изменения средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Республике Крым по состоянию на 9 января приводит пресс-служба Крымстата.
Вчера: Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов. Республика Крым заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов с самыми дорогими частными домами на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который проанализировал изменение цен в этом сегменте за год.
Вчера: «Массандра» запустила производство собственного хлеба. Госпредприятие «ПАО «Массандра» запустило производство собственного хлеба.
Воскресенье, 12 января 2020: Глава немецкой компании опровергает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи. Руководитель компании Scheidl Inter-Haus GmbH Йозеф Шайдль отрицает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи.
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