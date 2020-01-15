Власти в Крыму объяснили, почему на полуострове дорожает бензин

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Депутат парламента Крыма, председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко объяснил рост цен на бензин в Крыму «переоформлением документов», сообщает крымский телеканал «Крым 24».

«В Крыму проблемы с ценами на бензин на самом деле кроятся в переоформлении документов. На материке состав перевозит по железной дороге топливо, а уже на Крымском мосту начинается переоформление документов. Цистерна бензина идет та же, но из-за переоформления документов цена примерно на 3 рубля изменяется. Этот вопрос должны решать на федеральном уровне», – объяснил депутат.

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Ранее сообщалось, что Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров в рейтинге регионов России с самым дорогим топливом. Глава Крыма Сергей Аксенов признавал, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в России.

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