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Власть -> Коммунальное хозяйство

В симферопольских домах появятся антивандальные информационные стенды

Среда
15 января 2020
13:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


В рамках реализации проекта «Чистый город» в крымской столице намерены устанавливать антивандальные закрывающиеся информационные стенды в подъездах многоквартирных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По проекту предполагается, что содержанием таких стендов будут заниматься инспектора, которые будут размещать на них социально полезную информацию для жителей и очищать входные группы в подъезд от нелегальной рекламы.

Таким образом управляющая компания может сэкономить свой бюджет, решить один из вопросов по благоустройству своих объектов и выполнить законодательные требования в части размещения информационных стендов в МКД. Жители домов, в свою очередь, будут своевременно получать важную информацию и увидят свои подъезды более чистыми и опрятными.

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Данный проект уже реализован в ряде городов России, например, в Ярославле.

— По законодательству у управляющей компании есть обязанность размещать информационные стенды внутри либо снаружи подъездов. Проблема в том, что информационные стенды, которые располагаются на этих местах сейчас, являются общедоступными и каждый может разместить на них информацию, в том числе отрицательную или ложную. С помощью проекта «Чистый город» у нас появится дополнительная возможность бороться с загрязнением фасадов нелегальной рекламой, – отметил по итогам совещания заместитель главы администрации Сергей Титаренко.

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