В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

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В районе дома №79 по улице Киевской согласно схеме размещения рекламных конструкций должны были установить ситилайт на газоне у тротура.

Вместо этого конструкция заняла часть тротуара.

Симферопольцы в соцсетях обратили внимание на то, что металлическое основание конструкции полностью находится на тротуаре и практически полностью его перекрывает.

Однако согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках, размещенной на официальном сайте Симферопольской городской администрации, данная конструкция должна находится на газоне и не мешать движению пешеходов.

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