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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

Среда
15 января 2020
19:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

© Крымское информационное агентство

В районе дома №79 по улице Киевской согласно схеме размещения рекламных конструкций должны были установить ситилайт на газоне у тротура.

Вместо этого конструкция заняла часть тротуара.

Симферопольцы в соцсетях обратили внимание на то, что металлическое основание конструкции полностью находится на тротуаре и практически полностью его перекрывает.

Однако согласно схеме  размещения рекламных конструкций на земельных участках, размещенной на официальном сайте Симферопольской городской администрации, данная конструкция должна находится на газоне и не мешать движению пешеходов.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/v-simferopole-podryadchik-promahnulsya-i-ustanovil-reklamnuju-konstruktsiju-posredi-trotuara-126876/

 
 

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