В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020
© Крымское информационное агентство
Вместо этого конструкция заняла часть тротуара.
Симферопольцы в соцсетях обратили внимание на то, что металлическое основание конструкции полностью находится на тротуаре и практически полностью его перекрывает.
Однако согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках, размещенной на официальном сайте Симферопольской городской администрации, данная конструкция должна находится на газоне и не мешать движению пешеходов.
Читайте: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Севастопольцев снова топят лужами фекалий. Жители Античного проспекта в Севастополе жалуются что возле их домов снова образовались фекальные разливы.
Сегодня: В симферопольских домах появятся антивандальные информационные стенды. В рамках реализации проекта «Чистый город» в крымской столице намерены устанавливать антивандальные закрывающиеся информационные стенды в подъездах многоквартирных домов.
Сегодня: «Подземный ход» в центре Севастополя требует изучения. Новость о том, что во время реконструкции площади Ушакова в Севастополе строители обнаружили некое подобие подземного хода, появилась в самом конце декабря в соцсетях.
Сегодня: В Севастополе новогодними елками будут удобрять парки и скверы. Власти Севастополя инициировали сбор новогодних елок для переработки их в удобрения для зеленых зон города.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/v-simferopole-podryadchik-promahnulsya-i-ustanovil-reklamnuju-konstruktsiju-posredi-trotuara-126876/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:54 Севастопольцев снова топят лужами фекалий
19:21 В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара
18:47 Путин назвал замену Медведеву на посту премьера
18:42 В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил
18:05 В Крыму создадут систему мониторинга состояния окружающей среды
17:42 В Севастополе открыли школу за миллиард рублей
17:09 В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство»
16:43 В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях