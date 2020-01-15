В Севастополе суд продолжил рассмотрение дела по имуществу украинских художников

Арбитражный суд Севастополя возобновил заседания по спору об имуществе Национального союза художников Украины в Севастополе. Как сообщалось ранее, российские художники требуют от Национального союза художников Украины отдать им творческие мастерские в центре города.

Суд огласил ходатайство основного истца – Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Союз российских художников отказался от личного участия в судах и попросил впредь рассматривать дело в его отсутствии. В судах теперь будут присутствовать только третьи лица и ответчик.

На заседании 13 января представитель Художественно-промышленного комбината и Севастопольской городской организации художников заявил, что согласно решению Центрального судебного округа России постановления парламента Крыма должны распространяться на Севастополь. Одно из постановлений парламента Крыма говорит, что имуществом должны владеть существовавшие в марте 2014-го года собственники.

Активисты и представители севастопольского отделения ВТТО «Союз художников России» потребовали от Севастопольской городской организации художников и Художественно-промышленного комбината предоставить свежую выписку из украинского Единого реестра юридических лиц. Представители российских художников также заявили, что нельзя рассматривать проблему «через призму украинского законодательства» и потребовали от суда использовать только российские законы.

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В результате суд обязал предоставить свежие выписки из украинского реестра юридических лиц, акт госприемки здания за 1968 год и решение о выделении земельного участка под строительство мастерских.

В сентябре 2019 года суд в Севастополе начал повторное рассмотрение дела по иску Союза художников России к Национальному союзу художников Украины. Спор идет из-за недвижимости в Севастополе.

Российские художники требуют от Национального союза художников Украины отдать им творческие мастерские площадью 1597,5 кв. метров в центре города, на ул. Володарского, 21. Кроме мастерских художники из России требуют передать им двухэтажное здание и два гаража на ул. Репина. Третьими лицами в суде участвует правительство Севастополя и департамент по имущественным и земельным отношениям города.

2 сентября 2018 года арбитражный суд Севастополя вынес первое решение по иску Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Союзу художников отказали в их исковых требованиях.

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