В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

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В Севастополе в суд направлено дело против мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Об этом сообщает Следком России по Республике Крым. Жертвами педофила стали девочки 5 и 10 лет, обе – дочери его знакомых.

По данным следствия, в первой половине 2019 года у мужчины часто гостила знакомая, которая приходила к нему с пятилетним ребенком. Пользуясь беспомощностью девочки мужчина весь указанный период совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера, снимая все на телефон. Вскоре девочка рассказала все маме и та обратилась к правоохранителям.

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В ходе следствия выяснилось, что есть вторая жертва педофила – 10-летняя дочь еще одной знакомой мужчины, которая временно проживала у него.

Мужчина обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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