В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
15 января 2020
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Об этом сообщает Следком России по Республике Крым. Жертвами педофила стали девочки 5 и 10 лет, обе – дочери его знакомых.
По данным следствия, в первой половине 2019 года у мужчины часто гостила знакомая, которая приходила к нему с пятилетним ребенком. Пользуясь беспомощностью девочки мужчина весь указанный период совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера, снимая все на телефон. Вскоре девочка рассказала все маме и та обратилась к правоохранителям.
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В ходе следствия выяснилось, что есть вторая жертва педофила – 10-летняя дочь еще одной знакомой мужчины, которая временно проживала у него.
Мужчина обвиняется по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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