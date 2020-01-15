В Севастополе открыли школу за миллиард рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Январь 2020
15 января 2020
У новой школы две основные задачи – снизить нагрузку на другие образовательные учреждения и подготовить контингент к поступлению в медицинские и инженерные вузы.
«Предпрофильная подготовка осуществляется за счет увеличения часов математики, ведения внеурочной деятельности - часов исследовательской деятельности по естественным и техническим дисциплинам, робототехника, шахматы. В восьмом классе вводится как обязательный предмет черчение, и для медицинских, и для инженерных классов», - рассказала журналистам директор «Инженерной школы» Ирина Кристинина.
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Ученики медицинского класса с 10-го года обучения начинают изучать латынь. «В девятом классе введем английский язык с уклоном в медицину. Профильные предметы: шаг в медицину, сестринское дело», - добавила Кристинина.
«В школу уже зачислено 756 деток, это больше, чем планировалось. Проектная мощность школы - 720 детей, это с учетом девятых и одиннадцатых классов, которых в этом году нет. Школа уже переполнена. Я думаю, что мы справимся, аудиторный фонд очень большой. Сегодня мы укомплектованы всем необходимым», - отметила директор школы.
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