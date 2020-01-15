В Севастополе новогодними елками будут удобрять парки и скверы

Власти Севастополя инициировали сбор новогодних елок для переработки их в удобрения для зеленых зон города.

Об этом журналистам сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Мы сформировали три мобильные бригады, которые ездят по контейнерным площадкам и собирают елки. Затем они перемещаются на пункт переработки, измельчаются, и в дальнейшем будут использоваться в качестве удобрения в наших парках, скверах для зеленых насаждений», - сказал он.

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Чиновник попросил граждан приносить елки на контейнерные площадки, а не оставлять деревья в не отведенных для этого местах. Ранее новогодние елки в Севастополе просто утилизировали.

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