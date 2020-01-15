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Общество -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб

Среда
15 января 2020
12:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Больше всего бракосочетаний произошло в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Крым.

В Республике Крым всего за несколько дней нового 2020 года отделами ЗАГС проведено 176 регистраций браков. Больше всего новобрачных в Симферополе – 55, Евпатории – 19, Бахчисарае, Ялте и Феодосии – по 15.

При этом, отметим, что только в отделе регистрации брака города Симферополя, к примеру, за 4 дня — с 8 по 11 января — узами брака себя связали 26 пар влюбленных, за день – 4 января – 8 пар.

Примечательно также то, что брак заключали в основном женихи 35-40 лет и невесты 30-34 лет. Самой возрастной парой молодоженов оказались жених и невеста, которым уже исполнилось 50 лет.

Читайте: В Севастополе решили открыть «круглогодичную резиденцию Снегурочки»

По словам заместителя министра — начальника Департамента ЗАГС Наталии Пельо, январская свадебная активность влюбленных пар всегда связана с тем, что многие молодожены хотят один из самых значимых дней в своей совместной  жизни связать с праздничными днями.

— Как правило, количество браков в такие дни увеличивается в среднем на 10% по сравнению с обычными. В этом году количество пар не меньше, чем в предыдущие годы,  хотя 2020 год и високосный. Также, согласно свадебным поверьям, считается, что именно с 1 по 9 января заключаются счастливые браки, — отметила замминистра.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В зимние каникулы Ялтинская набережная собирала 10 тысяч человек в день. В этом году в период новогодних праздников Ялта стала точкой притяжения туристов и жителей города.

Понедельник, 13 января 2020: В Ялте состоится традиционный Крестный ход, молебен и омовение. В воскресенье, 19 января, Православная церковь отмечает Крещение Господне. Крестный ход традиционно пройдет по набережной города от собора Александра Невского по улице Морская до часовни в честь Собора новомучеников и исповедников Российских.

Суббота, 11 января 2020: В Севастополе решили открыть «круглогодичную резиденцию Снегурочки». В Севастополе с 18 января в эко-парке «Лукоморье» откроется Южная резиденция Снегурочки и будет радовать детей и их родителей не только зимой, а весь год.

Суббота, 11 января 2020: В Керчи планируют воссоздать бой за Перекоп. Московский некоммерческий благотворительный фонд «Наследие» предложил провести в Керчи военно-исторический фестиваль «Крым сквозь столетие. 1920-2020: итоги и возрождение».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/v-novogodnie-prazdniki-v-krymu-sygrali-176-svadeb-126849/

 
 

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