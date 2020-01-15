В новогодние праздники в Крыму сыграли 176 свадеб

Больше всего бракосочетаний произошло в Симферополе, Феодосии, Бахчисарае, Ялте и Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Крым.

В Республике Крым всего за несколько дней нового 2020 года отделами ЗАГС проведено 176 регистраций браков. Больше всего новобрачных в Симферополе – 55, Евпатории – 19, Бахчисарае, Ялте и Феодосии – по 15.

При этом, отметим, что только в отделе регистрации брака города Симферополя, к примеру, за 4 дня — с 8 по 11 января — узами брака себя связали 26 пар влюбленных, за день – 4 января – 8 пар.

Примечательно также то, что брак заключали в основном женихи 35-40 лет и невесты 30-34 лет. Самой возрастной парой молодоженов оказались жених и невеста, которым уже исполнилось 50 лет.

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По словам заместителя министра — начальника Департамента ЗАГС Наталии Пельо, январская свадебная активность влюбленных пар всегда связана с тем, что многие молодожены хотят один из самых значимых дней в своей совместной жизни связать с праздничными днями.

— Как правило, количество браков в такие дни увеличивается в среднем на 10% по сравнению с обычными. В этом году количество пар не меньше, чем в предыдущие годы, хотя 2020 год и високосный. Также, согласно свадебным поверьям, считается, что именно с 1 по 9 января заключаются счастливые браки, — отметила замминистра.

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