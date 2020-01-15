В Крыму создадут систему мониторинга состояния окружающей среды

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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15 января 2020
Об этом заявил председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.
Сегодня Владимир Путин в Послании Федеральному собранию подчеркнул, что Россия готова поддержать исследования о проблемах экологии, изменении климата, загрязнения окружающей среды и ответит но вызовы глобального развития:
— Крупные компании обязаны помнить о своей социально и экологической ответственности. Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу. От планов нужно быстрее переходить к действию. Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга качества воздуха и в дальнейшем распространить на всю страну. При чем не только за состоянием воздуха, но и воды, почвы, то есть сформировать полноценную систему экологического мониторинга <…> Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигонах, внедрять раздельный сбор мусора.
Член регионального штаба ОНФ в Республике Крым, президент Крымской академии наук, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», член научно-технического совета при Главе Республики Крым Виктор Тарасенко рассказал, как идет работа в Крыму:
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— Я имею доступ к информации о оценке экологической ситуации. Проблемы есть в каждом регионе, в том числе и в Крыму. Мы об этом неоднократно говорили <…> Мы работаем, но тут другое дело: энтузиазм есть, но как только мы переходим к реальным комитетам, то выходит пробуксовка. Да, миллиарды есть, но не всегда все получается.
Тарасенко рассказал, что в Крыму предпринимают для решения проблемы:
— С нашими предложениями мы работаем с Государственным Советом, с учеными. Сегодня в Москве наши коллеги работают и готовят для республики проект организации всеобъемлющего мониторинга с применением цифровых технологий и использованием современных датчиков, которые будут распределены по всему Крыму.
Также Тарасенко отметил, что ситуация с количеством бытовых отходов в Крыму пока не меняется: отчеты готовятся, а организации глубокой переработки нет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком. Разработка карьера в Судаке по разведке и добыче магматических пород временно приостановлена до проведения детального анализа ситуации и общественных слушаний.
Вчера: Министр экологии направил комиссию к месту предполагаемого карьера в Судаке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отправил комиссию на место предполагаемого карьера на участке Чокаташский (Судак), а лицензиату, который проводит обустройство дороги к месторождению, приостановили действие лесных деклараций.
Пятница, 10 января 2020: В Крыму заговорили об увеличении популяции мышей и хомяков. По данным ученых, наступление весны может спровоцировать рост популяции мышевидных грызунов (мышей и хомяков), что в свою очередь может негативно сказаться на посевах с/х культур в Крыму.
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