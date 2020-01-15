В Крыму приватизируют оборонные заводы

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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В список, опубликованный на сайте правительства РФ, включены 13-й судоремонтный завод и 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота, а также 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.
Кроме того, акционированию подлежит Севморзавод – после завершения процесса предприятию обещают выделить 5 млрд рублей на обновление производственной базы.
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До 2022 года должна быть завершена и приватизация феодосийского судостроительного завода «Море» – 100% акций планируется передать госкорпорации «Ростех».
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Сегодня: Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина. Статистические данные свидетельствуют, что цены на товары и услуги в Республике Крым не соответствуют уровню доходов местных жителей, это, естественно, сказывается на качестве их жизни.
Вчера: В Феодосии назначили нового чиновника из российского Оренбурга. В администрации Феодосии произошли новые кадровые назначения.
Вчера: Депутат Госдумы России объяснил, почему в Крыму не действует закон о животных. Фотографы с животными в не имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность и должны привлекаться к ответственности. Однако в Крыму не наблюдается активных действий для борьбы с нелегалами, считает председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Понедельник, 13 января 2020: Генерал ВСУ рассказал, как в 2014 году Крым мог остаться украинским. У украинских военных в 2014 году был план, реализация которого могла бы сохранить Крым в составе Украины. Но руководство вооруженных сил не дало команду на его применение.
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