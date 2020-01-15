В Крыму приватизируют оборонные заводы

В течение трех лет Министерство обороны России намерено передать в частные руки три оборонных предприятия, расположенных в Севастополе.

В список, опубликованный на сайте правительства РФ, включены 13-й судоремонтный завод и 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота, а также 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.

Кроме того, акционированию подлежит Севморзавод – после завершения процесса предприятию обещают выделить 5 млрд рублей на обновление производственной базы.

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До 2022 года должна быть завершена и приватизация феодосийского судостроительного завода «Море» – 100% акций планируется передать госкорпорации «Ростех».

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