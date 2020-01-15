В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство»

Использованы материалы: Новости Крыма, Новый день
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15 января 2020
«Прекратить полномочия Шаповалова Олега Георгиевича и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», – говорится в указе главы РК Сергея Аксенова, размещенном на официальном портале крымского правительства.
Отметим, что Шаповалов принимал участие в конкурсе «Твое правительство», объявленном главой Крыма с целью «тотальной перезагрузки органов власти». И даже победил в своей номинации с результатом 233 балла из 300 возможных.
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Но потом Аксенов признал, что решения о назначении министров принимает единолично и интуитивно, поэтому результаты конкурса значения не имеют.
Кстати, страницы, посвященные конкурсу, с сайта правительства РК удалили.
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