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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму на уроке физкультуры футбольные ворота упали на второклассника

Среда
15 января 2020
14:18

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


В селе Новопокровка Кировского района на уроке физкультуры на второклассника опрокинулись футбольные ворота.

Об этом сообщает Следком России по Республике Крым.

На данный момент следствием установлено, что во время урока физкультуры на 10-летнего мальчика упали незакрепленные ворота для минифутбола, которые были изготовлены кустарным способом. Мальчик был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу Симферополя с серьезной травмой головы. Ему оказали своевременную медицинскую помощь.

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Как сообщили в медучреждении, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка по факту происшествия, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

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