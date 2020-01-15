В Крыму на уроке физкультуры футбольные ворота упали на второклассника

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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15 января 2020
Об этом сообщает Следком России по Республике Крым.
На данный момент следствием установлено, что во время урока физкультуры на 10-летнего мальчика упали незакрепленные ворота для минифутбола, которые были изготовлены кустарным способом. Мальчик был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу Симферополя с серьезной травмой головы. Ему оказали своевременную медицинскую помощь.
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Как сообщили в медучреждении, ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
На данный момент проводится проверка по факту происшествия, по итогам которого будет принято процессуальное решение.
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