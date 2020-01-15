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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях

Среда
15 января 2020
16:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях

© ТАСС

Прокуратура Нахимовского района Севастополя привлекла к административной ответственности руководство школы и гимназии за ненадлежащий контроль за страницами учеников в социальных сетях.

Как сказано в сообщении прокуратуры Севастополя, надзорным ведомством «проводилась проверка исполнения образовательными учреждениями законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

«Установлено, что в нарушение требований законодательства администрациями средней школы № 31 и гимназии № 5 профилактическая работа по формированию законопослушного поведения с учащимися, а также изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях надлежащим образом не проводится», – указано в сообщении.

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В связи с этим директорам учреждений вынесли представления, их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Комментарии руководителей данных учреждений отсутствуют.

В мае 2019 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что в учебных заведениях России и Крыма необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях, чтобы выявлять подростков в депрессии и тех, кто может проявлять агрессию.

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Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях

В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях

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