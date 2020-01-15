В Киеве будут судить «единороса» из Севастополя

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Обвинительный акт в отношении члена партии «Единая Россия» и организации «Автоканал Севастополя» Игоря Кучерявого рассмотрит Днепровский районный суд Киева.

Об этом сообщил адвокат Кучерявого Игорь Мокин и подтвердили в пресс-службе Прокуратуры АРК.

По словам Мокина, Кучерявый до сих пор находится в Херсоне на съемной квартире. Согласно данным портала «Судебная власть Украины», определен состав суда, дело рассмотрит судья Днепровского районного суда Киева Вера Левко. Информации о дате заседания пока не сообщают.

Херсонский городской суд 10 декабря 2019 года отправил под домашний арест на 60 суток «единороса» из Севастополя Игоря Кучерявого. О его задержании сотрудниками СБУ на административной границе между Крымом и Херсонщиной, на пункте пропуска «Каланчак» стало известно 3 декабря 2019 года. На следующий день в СБУ сообщили, что мужчина направлялся на материковую Украину за украинским паспортом.

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6 декабря 2019 года представители СБУ и Прокуратуры АРК сообщили Кучерявому о подозрении по статье 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», входит в состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе.

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