В Керчи не хватает 300 дворников

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин недоволен качеством уборки улиц в городе, объясняя это нехваткой дворников.

«К сожалению, на сегодняшний день существующего количества дворников недостаточно, из-за чего страдает качество выполнения уборки города», – написал Бороздин в Фейсбуке.

По его информации, чтобы содержать в чистоте территории во всех районах Керчи необходимо порядка 300 человек.

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«Уже организована работа по набору дворников. Также прорабатывается вопрос об увеличении оплаты труда уборщикам территорий с перспективой ее повышения до 24 тыс. руб. в зависимости от выполненных объемов работ», – сообщил глава города.

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