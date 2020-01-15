Утром в Крыму горела школа

Сегодня в 8 часов утра сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, получив сообщение возгорании в Черноморской средней школе №3 в п. Черноморское, оперативно выехали на место происшествия.

По прибытию огнеборцев 5 пожарно-спасательного отряда и проведению разведки здания было обнаружено тление ветоши на площади 3 м.кв. в подвальном помещении бассейна, что впоследствии сказалось на задымлении первого этажа.

Отметим, что к моменту прибытия подразделений ФПС по Республике Крым, силами администрации образовательного учреждения была организована эвакуация учащихся и других служащих школы.

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Последствия возгорания были оперативно ликвидированы. Благодаря слаженным действиям сотрудников школы и крымских спасателей жертв и пострадавших не допущено.

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