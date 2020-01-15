Утром в Крыму горела школа

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Черноморское
Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020
По прибытию огнеборцев 5 пожарно-спасательного отряда и проведению разведки здания было обнаружено тление ветоши на площади 3 м.кв. в подвальном помещении бассейна, что впоследствии сказалось на задымлении первого этажа.
Отметим, что к моменту прибытия подразделений ФПС по Республике Крым, силами администрации образовательного учреждения была организована эвакуация учащихся и других служащих школы.
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Последствия возгорания были оперативно ликвидированы. Благодаря слаженным действиям сотрудников школы и крымских спасателей жертв и пострадавших не допущено.
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