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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Красноперекопска отправили в суд

Среда
15 января 2020
13:35

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Красноперекопск

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Красноперекопская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска, обвиняемого в «использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

По версии следствия, обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции одной из улиц города, хотя фактически работы выполнены не были.

Указанный акт послужил основанием для необоснованного перечисления подрядной организации денежных средств, в результате чего муниципальному бюджету городского округа Красноперекопск причинен ущерб на сумму 2,3 млн руб.

Читайте: Уголовное дело в отношении бывшего мэра Красноперекопска отправили в суд

Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Сегодня: Крымские газовщики устроили свалку в Алуште. Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и указала на нарушение предприятием «Крымгазсети» законодательства об отходах, устроив свалку из старых труб в Алуште.

Сегодня: Прокуратура Крыма открыла дело против симферопольского имама. Прокуратура Крыма возбудила административное дело против симферопольского имама Расима Дервишева за «проведение незаконной миссионерской деятельности».

Сегодня: Защита находящегося в СИЗО экс-мэра Евпатории пытается изменить суд. Уголовное дело бывшего главы администрации Андрея Филонова, которому вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, уже должно рассматриваться судом по существу.

Сегодня: В Севастополе суд продолжил рассмотрение дела по имуществу украинских художников. Арбитражный суд Севастополя возобновил заседания по спору об имуществе Национального союза художников Украины в Севастополе. Как сообщалось ранее, российские художники требуют от Национального союза художников Украины отдать им творческие мастерские в центре города.

 

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