Уголовное дело в отношении бывшего мэра Красноперекопска отправили в суд

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Красноперекопск
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Январь 2020
15 января 2020
По версии следствия, обвиняемый, являясь главой органа местного самоуправления, подписал акт сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектно-сметной документации для проведения реконструкции одной из улиц города, хотя фактически работы выполнены не были.
Указанный акт послужил основанием для необоснованного перечисления подрядной организации денежных средств, в результате чего муниципальному бюджету городского округа Красноперекопск причинен ущерб на сумму 2,3 млн руб.
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Уголовное дело направлено в Красноперекопский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 285 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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