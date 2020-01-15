Ученые выяснили, кому принадлежали найденные в пещере «Таврида» кости

Палеонтологи Крымского федерального университета определили, что найденные в пещере «Таврида» древние кости животных принадлежат различным видам медведей, саблезубых кошек, быков, лошадей и других видов млекопитающих, обитавших на полуострове более 1,5 миллиона лет назад.

Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

«На этой территории раньше была жаркая саванна, где жили носороги, слоны и страусы. Но были и более увлажненные участки, с речками и другими водоемами, рядом с которыми жили влаголюбивые животные – носорог Stephanorhinus, большерогий олень, антилопы», – рассказал ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев.

Ученые определили, что в пещере найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов.

В частности, по словам Старцева, найденная в пещере челюсть детеныша саблезубого тигра с молочными зубами, по всей видимости, принадлежит еще не описанному виду саблезубых кошек. Кроме того, очень интересной находкой стало обнаружение бедренных костей гигантского страуса Pachystruthio dmanisensis, ранее описанного из Грузии. Это была крупнейшая нелетающая птица Евразии, весившая более 450 кг и достигавшая 3,5 метра в высоту.

«Найденная в пещере «Таврида» фауна возрастом более 1,5 млн лет уникальна для Крыма, но за пределами полуострова уже были находки ископаемых животных этого возраста – на Кавказе, в Турции, в Европе. Мы изучаем публикации и музейные материалы. Коллеги ездили и сравнивали наши экземпляры с французской, испанской фауной, необходимые материалы есть на Тамани, в музеях Азова и Ростова-на-Дону. В дальнейшем мы планируем заняться более глубоким изучением находок, например, томографией костных остатков, установлением возраста с помощью изотопных методов», – заключил палеонтолог.

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Карстовая полость — пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы «Таврида» в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей — спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.

Пещера получила название «Таврида». В Крыму был разработан проект экскурсионного маршрута по пещере.

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