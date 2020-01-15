Специалист в грузовых перевозках сказал, как можно снизить цены в Крыму

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15 января 2020
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Такое мнение высказал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин.
Напомним, Владимир Путин отметил, что основная проблема на Крымском полуострове, о которой говорят простые люди, — нормализация цен на товары первой необходимости, и что нужно сбалансировать уровень цен с уровнем доходов местных жителей. После чего глава Республики Крым сообщил, что определен единый поставщик продуктов в регион, а в поселке Октябрьское на участке в 20 гектаров построят оптово-логистический центр на 20 тысяч тонн хранения, туда товары будут поставляться по железной дороге прежде всего из Ставрополя, Кубани и Ростовской области (сроки выполнения Аксенов не назвал).
Цуркин пояснил, что главные факторы снижения стоимости товаров — количество товаров в регионе и развитие дистрибьюторской сети, создание здоровой рыночной конкуренции, а вот появление единого оператора поставок приведет к монополизации продуктового рынка, что уж точно не скажется положительно на стоимости товаров.
«Оптово-логистические центры нужны, но они не должны быть в единых руках. <Должно быть> развитие сетей ритейла на условиях предоставления земельных участков и снижения стоимости аренды на льготных (условно бесплатных) условиях под такие магазины площадью от 700 квадратных метров. Власти должны рассматривать снижение стоимости аренды земель (практически в ноль) для тех, кто строит такие комплексы (распределение по площади и функциональности, чем больше комплекс, тем меньше аренда). <Руководство Севастополя и Крыма должно предусмотреть> cубсидирование из региональных бюджетов части затрат на хранение определенных социально-значимых товаров (например, <собственник оптового-логистического центра> принял на хранение от производителя 20000 тонн картофеля, экономически обоснованная цена хранения — 20 рублей в месяц, часть <производителю> компенсирует государство); данная мера позволит долгосрочно хранить и не поднимать стоимость <продукции> вне сезона. На сегодня подобных программ в республике нет», — рассказал Цуркин на своей странице в Facebook.
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Что касается оптово-логистического комплекса на 20 тысяч тонн хранения, о создании которого сказал Аксенов, то в нынешней ситуации такой объект ни на что не повлияет, считает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Республики Крым. Он объяснил это тем, что сейчас в Крым с материка ежедневно «заходят» 700-800 фур, доставляющих 12-16 тысяч тонн грузов, большая часть которых — продукты питания и товары народного потребления.
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