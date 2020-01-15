Севастопольцев снова топят лужами фекалий

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Жители Античного проспекта в Севастополе жалуются что возле их домов снова образовались фекальные разливы.

Они заполнили траншею магистральной канализационной трубы — по мнению жителей, той, что уже попадала в наши материалы. Теперь — в сотне метров от прежнего прорыва.

При этом горожане по-прежнему полагают, что прорыв случился на магистрали, ведущей к недавно построенному компанией «Интерстрой» ЖК «Адмиральская лагуна».

«Там рядом проходит две трубы: одна к нашим домам на проспекте Античном и вторая — от „Адмиральской лагуны». Значит, какие-то проблемы или работы ведутся на трубе, которая ведет к „Адмиральской лагуне». Это не наша труба, это новая проблема, у нас колодцы <водопроводные> в норме, а колодцы у одного из частных домов на Челнокова заполнены», — заверили жильцы.

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Горожане добавили, что с 13 января и до часу ночи 14 января на участке работала техника и сотрудники Водоканала. Сейчас там снова ведутся работы.

В ГУПС «Водоканал» подтвердили, что их сотрудники действительно в данный работают на Античном проспекте возле дома № 70 — устраняют аварию на напорном коллекторе на бесхозных сетях.

«Поехали ремонтировать, чтобы не было ситуации, когда это все стоит. Вероятно, заявка была в диспетчерскую», — отметили в пресс-службе Водоканала.

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