Российские мобильные операторы могут повысить стоимость услуг в Крыму

© Новости Крыма

Российские операторы сотовой связи в будущем смогут беспрепятственно повышать цены на свои услуги в Крыму.

Об этом в интервью сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов.

«Мы перестанем регулировать цены для других операторов, и они естественным образом поднимутся, - сообщил Иванов. - Я думаю, что резко они не начнут поднимать. Процентов на 20-30 этот подъем будет осуществлен в течение какого-то времени».

Российские сотовые операторы смогут повысить цены после введения в Крыму процедуры MNP (mobile number portability - возможность сменить поставщика услуг связи с сохранением телефонного номера). С ее помощью крымские абоненты смогут избавиться от «мобильного рабства» и перейти к любому местному оператору связи.

Замминистра уверен, что жителям Крыма будет выгоднее пользоваться услугами местных сотовых операторов. «Мы провели консультации с крымскими операторами, и они в один голос сказали, что сделают тариф условно «один в один», то есть точно такой же, какой существует у всех операторов с «большой земли», работающих на территории Крыма. И сделают другие тарифы, которые будут более выгодными. Это совершенно естественным образом будет побуждать крымчан переходить к местным операторам», - сообщил Иванов.

Читайте: Названа стоимость самой доступной квартиры в Крыму

Многие крымчане попали в «мобильное рабство» в 2014 году, когда с полуострова ушли украинские операторы связи. Тогда жители Крыма начали покупать стартовые пакеты российских сотовых операторов с кодировкой +7978. Фактически такие номера закреплены за Краснодарским краем и имеют серьезные ограничения. К примеру, абонент с сим-картой МТС с кодом +7978 не может изменить свой тариф, а многие дополнительные опции для снижения стоимости не предоставляются.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Специалист в грузовых перевозках сказал, как можно снизить цены в Крыму. Крымский мост, федеральная трасса «Таврида» от Керчи до Севастополя и оптово-логистический центр в Красногвардейском районе, создать который пообещал Сергей Аксенов, не смогут прямо повлиять на снижение цен в магазинах полуострова.

Вчера : Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-туристический центр в Парковом» выкупило из государственной собственности усадьбу «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.

Вчера : Крымчанам объяснили, как платить новый налог на имущество. Федеральная налоговая служба по республике Крым рассказала о том, как будет исчисляться новый для крымчан налог на имущество физических лиц.

Вчера : Севастополю пообещали подкинуть 13 млрд рублей на благоустройство и здравоохранение. Севастополь получит дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере 6 млрд рублей на благоустройство и 7 млрд рублей на модернизацию здравоохранения.