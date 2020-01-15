Путин назвал замену Медведеву на посту премьера

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – говорится в сообщении.
Читайте: Поклонская начала рекламировать одежду православно-патриотического бренда
В среду вечером Дмитрий Медведев сообщил президенту России Владимиру Путину об отставке правительства. Глава Государства попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина и поблагодарил за совместную работу, «хотя не все получилось».
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство». Министра юстиции Крыма отправили в отставку.
Сегодня: Правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Сегодня: Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина. Статистические данные свидетельствуют, что цены на товары и услуги в Республике Крым не соответствуют уровню доходов местных жителей, это, естественно, сказывается на качестве их жизни.
Сегодня: В Крыму приватизируют оборонные заводы. В течение трех лет Министерство обороны России намерено передать в частные руки три оборонных предприятия, расположенных в Севастополе.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/putin-nazval-zamenu-medvedevu-na-postu-premera-126895/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:54 Севастопольцев снова топят лужами фекалий
19:21 В Симферополе подрядчик промахнулся и установил рекламную конструкцию посреди тротуара
18:47 Путин назвал замену Медведеву на посту премьера
18:42 В Севастополе перед судом предстанет серийный педофил
18:05 В Крыму создадут систему мониторинга состояния окружающей среды
17:42 В Севастополе открыли школу за миллиард рублей
17:09 В Крыму отправили в отставку министра, победившего в конкурсе «Твое правительство»
16:43 В Крыму дирекцию школ наказывают за «ненадлежащий» контроль за учениками в соцсетях