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Власть -> Власть по-крымски

Путин назвал замену Медведеву на посту премьера

Среда
15 января 2020
18:47

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность председателя Правительства РФ.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», – говорится в сообщении.

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В среду вечером Дмитрий Медведев сообщил президенту России Владимиру Путину об отставке правительства. Глава Государства попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина и поблагодарил за совместную работу, «хотя не все получилось». 

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