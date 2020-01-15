Прокуратура Крыма открыла дело против симферопольского имама

Прокуратура Крыма возбудила административное дело против симферопольского имама Расима Дервишева за «проведение незаконной миссионерской деятельности».

Согласно постановлению, правонарушение заключалось в проведении пятничной проповеди и намаза.

«Во время проведения пятничной молитвы пришли сотрудники правоохранительных органов, засняли на камеру и теперь вменяют Расиму административное правонарушение за незаконную миссионерскую деятельность. Постановление о возбуждении административного производства вынес заместитель прокурора Киевского района Андрей Грицайчук», – рассказал адвокат Айдер Азаматов.

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Адвокат утверждает, что таким образом на имама «оказывается давление».

«Это выглядит как подмена понятий, Расим Дервишев проводил обряд – молитву, а ему вменяют именно миссионерскую деятельность. Если обратиться к тому, что такое миссионерская деятельность, согласно законам, нельзя считать проведение намаза миссионерской деятельностью. Я считаю, что таким образом просто хотят оказать давление на имама», – добавил Азаматов.

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