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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Прокуратура Крыма открыла дело против симферопольского имама

Среда
15 января 2020
15:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Прокуратура Крыма возбудила административное дело против симферопольского имама Расима Дервишева за «проведение незаконной миссионерской деятельности».

Согласно постановлению, правонарушение заключалось в проведении пятничной проповеди и намаза.

«Во время проведения пятничной молитвы пришли сотрудники правоохранительных органов, засняли на камеру и теперь вменяют Расиму административное правонарушение за незаконную миссионерскую деятельность. Постановление о возбуждении административного производства вынес заместитель прокурора Киевского района Андрей Грицайчук», – рассказал адвокат Айдер Азаматов.

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Адвокат утверждает, что таким образом на имама «оказывается давление».

«Это выглядит как подмена понятий, Расим Дервишев проводил обряд – молитву, а ему вменяют именно миссионерскую деятельность. Если обратиться к тому, что такое миссионерская деятельность, согласно законам, нельзя считать проведение намаза миссионерской деятельностью. Я считаю, что таким образом просто хотят оказать давление на имама», – добавил Азаматов.

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