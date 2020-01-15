Прогноз погоды в Крыму на среду 15 января

Использованы материалы: Новости Крыма
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15 января 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 января.
В Симферополе пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 84 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 91 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха сегодня днем от 0 до +2, ближайшей ночью от –2 до 0 градусов.
В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 73 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 7, ближайшей ночью от 4 до 6 градусов выше нуля.
В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 79 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 6, ближайшей ночью от 3 до 5 градусов выше нуля.
В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 81 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 7, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.
В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 91 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха сегодня днем от +1 до +6, ближайшей ночью от –1 до +1 градусов.
В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 85 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 3 до 5, ближайшей ночью от 2 до 4 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Гаспре - 9, в Евпатории - 8, в Керчи - 7, в Севастополе - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 5, в Сочи - 11, в Турции - 20, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 января
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.
Понедельник, 13 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
Воскресенье, 12 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +8, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
Суббота, 11 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на субботу 11 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 2 до 10, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 70 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.
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