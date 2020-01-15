Правительство Российской Федерации подало в отставку в полном составе

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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«Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, вы все были свидетелями послания президента РФ, Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения, когда они будут приняты - а по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как было сказано, - они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти», - сказал Медведев на встрече с Путиным после послания.
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«Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку», - отметил он.
Президент России Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина.
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