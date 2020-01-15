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Власть -> Коммунальное хозяйство

«Подземный ход» в центре Севастополя требует изучения

Среда
15 января 2020
11:20

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Новость о том, что во время реконструкции площади Ушакова в Севастополе строители обнаружили некое подобие подземного хода, появилась в самом конце декабря в соцсетях.

Как она выглядит, можно увидеть не только на видео, но и на многочисленных (на сегодняшний день) фотографиях. Эта сделана ученым Алексеем Федоровым.

Комментируя событие для журналистов НТС, и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов высказал мнение, что речь идет о части ливневой канализации, построенной уже в послевоенные годы.

«Уже здесь были специалисты. Они делают определенные выводы, что это либо ливневая система канализации, которая была открытого типа, либо закрытого, построенная, я опять же повторяюсь, в те периоды послевоенные», — цитирует главу департамента НТС.

Он сообщил, что сейчас изучаются архивные данные, однако строительные работы на участке, по его словам, остановлены не будут, ибо реконструкцию необходимо закончить.

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Окончания работ мы ждем с не меньшим нетерпением, чем остальные жители Севастополя. Однако и судьба «подземного хода» продолжает будоражить умы, тем более что его «советское» происхождение вызывает большие сомнения. Для людей, которые с трепетом относятся к каждому артефакту из истории любимого города, мысль о том, что его можно просто взять и заложить плиткой, невыносима, хотя есть и понимание — обновлять город все равно нужно.

Историк, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка согласен с предположением, что речь идет о части ливневой канализации, но построенной не в послевоенные времена, а значительно раньше. Коллектор шел в Артиллерийскую бухту, и его выход можно увидеть возле причала и сейчас. Однако пока все это, подчеркивает он, не более чем гипотезы. Как следует с находкой поступить, определено законом № 73-ФЗ.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/podzemnyi-hod-v-tsentre-sevastopolya-trebuet-izucheniya-126847/

 
 

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