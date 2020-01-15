Почти 15 млн рублей взыскали с рыбных браконьеров в Крыму за год

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
«Проведено свыше 17 тысяч контрольно-проверочных мероприятий и около 8 тысяч рейдов, в том числе с взаимодействующими органами и структурами. Более 600 виновных лиц привлечены к административной ответственности на сумму свыше 14,5 млн рублей штрафами, а в двух случаях – к уголовной ответственности», – сказано в сообщении.
По результатам рейдов пограничники изъяли более одной тысячи незаконных орудий лова, в том числе 220 сетей общей длиной более 12 километров.
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В Погрануправлении добавили, что на минувшей неделе в Азовском море пограничники достали из воды несколько маркированных ставных сетей длиной около 300 метров, в которых обнаружены более десятка особей краснокнижных осетровых пород и другие ценные виды рыб.
«Незаконно установленные сети изъяты, а рыба в жизнеспособном состоянии выпущена в естественную среду обитания, тем самым предотвращен ущерб на сотни тысяч рублей», – отметили в ведомстве.
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