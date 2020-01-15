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Власть -> Рыбная ловля

Почти 15 млн рублей взыскали с рыбных браконьеров в Крыму за год

Среда
15 января 2020
14:44

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Январь 2020
15 января 2020


Почти 15 млн рублей взыскали с рыбных браконьеров в Крыму за год

© Новости Крыма

В Крыму в 2019 году с браконьеров взыскали 14,5 миллиона рублей возмещения ущерба и штрафов за незаконную рыбную ловлю.

Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

«Проведено свыше 17 тысяч контрольно-проверочных мероприятий и около 8 тысяч рейдов, в том числе с взаимодействующими органами и структурами. Более 600 виновных лиц привлечены к административной ответственности на сумму свыше 14,5 млн рублей штрафами, а в двух случаях – к уголовной ответственности», – сказано в сообщении.

По результатам рейдов пограничники изъяли более одной тысячи незаконных орудий лова, в том числе 220 сетей общей длиной более 12 километров.

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В Погрануправлении добавили, что на минувшей неделе в Азовском море пограничники достали из воды несколько маркированных ставных сетей длиной около 300 метров, в которых обнаружены более десятка особей краснокнижных осетровых пород и другие ценные виды рыб.

«Незаконно установленные сети изъяты, а рыба в жизнеспособном состоянии выпущена в естественную среду обитания, тем самым предотвращен ущерб на сотни тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 25 декабря 2019: В ФСБ заявили, что окончательно запугали ялтинских рыбаков. Количество случаев незаконной добычи водных биоресурсов существенно сократилось в ялтинском регионе.

Вторник, 3 декабря 2019: Минсельхоз России вводит запрет на вылов рапан в Азовском море. Министерство сельского хозяйства России с 6 декабря вводит запрет на промышленный вылов рапан в Азовском море.

Воскресенье, 10 ноября 2019: В Крыму досрочно выполнили годовой лимит вылова черноморской креветки. Рекомендованный объем вылова черноморской креветки освоен на 100%.

Четверг, 31 октября 2019: Семьи моряков «Норда» просят признать рыбаков жертвами вооруженного конфликта. Родственники моряков сейнера «Норд», задержанного за нарушение границы Украиной год назад, просят официально присвоить рыбакам статус «пострадавших в военном конфликте».

 

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Рыбная ловля

Почти 15 млн рублей взыскали с рыбных браконьеров в Крыму за год

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