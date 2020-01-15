На трассе Симферополь - Ялта из-за гололеда перевернулась иномарка

В районе Ялты из-за гололеда водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как сообщается, авария произошла накануне утром в районе села Виноградное на трассе «Симферополь – Ялта». Выяснилось, что из-за скользкой дороги водитель « Hyundai » не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся на бок.Водитель и пассажир авто при аварии не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

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Ранее в Симферопольском районе произошла авария, в которой столкнулись две грузовые машины MAN и «Газель» и легковой автомобиль Geely MK Cross , в результате чего последний загорелся. Тогда пострадала водитель легкового автомобиля.

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