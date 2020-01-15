На трассе Симферополь - Ялта из-за гололеда перевернулась иномарка

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Ялта
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Январь 2020
15 января 2020
Как сообщается, авария произошла накануне утром в районе села Виноградное на трассе «Симферополь – Ялта». Выяснилось, что из-за скользкой дороги водитель « Hyundai » не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся на бок.Водитель и пассажир авто при аварии не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.
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Ранее в Симферопольском районе произошла авария, в которой столкнулись две грузовые машины MAN и «Газель» и легковой автомобиль Geely MK Cross , в результате чего последний загорелся. Тогда пострадала водитель легкового автомобиля.
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