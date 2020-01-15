Крымскому этнографическому музею подарили 342 предмета

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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15 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Республики Крым.
В результате проведения акции «Подарок музею» в 2019 году жители и гости Крыма передавали в дар Крымскому этнографическому музею различные предметы, характеризующие особенности материальной и духовной культуры украинцев, русских, белорусов, эстонцев, немцев, чехов, греков, болгар и других народов полуострова. По итогам года в фонды музея поступили 342 предмета от 34 дарителей: изделия из текстиля, металла, дерева, керамики и стекла, печатная продукция, фотографии, прочее.
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С момента создания Крымского этнографического музея одним из основных видов его деятельности является комплектование фондов и этот процесс происходит несколькими способами: закупка, экспедиционные сборы и дарения от частных лиц и общественных организаций.
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