Крымские газовщики устроили свалку в Алуште

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Алушта
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Январь 2020
15 января 2020
«Установлено, что ГУП РК «Крымгазсети» не заключен договор на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение отходов производства и потребления – труб различных диаметров, образовавшихся в значительном количестве в результате демонтажа пришедших в негодность участков газопровода на территории Алушты», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
В ведомстве указывают на то, что предприятие не имеет лицензии на обращение с отходами производства и потребления и не может самостоятельно их собирать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать и размещать.
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Сообщается, что прокуратура вынесла предостережение директору предприятия. Комментарии руководства «Крымгазсетей» по поводу предписания отсутствуют.
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