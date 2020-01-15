Крымские газовщики устроили свалку в Алуште

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку и указала на нарушение предприятием «Крымгазсети» законодательства об отходах, устроив свалку из старых труб в Алуште.

«Установлено, что ГУП РК «Крымгазсети» не заключен договор на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и размещение отходов производства и потребления – труб различных диаметров, образовавшихся в значительном количестве в результате демонтажа пришедших в негодность участков газопровода на территории Алушты», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

В ведомстве указывают на то, что предприятие не имеет лицензии на обращение с отходами производства и потребления и не может самостоятельно их собирать, транспортировать, обрабатывать, утилизировать и размещать.

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Сообщается, что прокуратура вынесла предостережение директору предприятия. Комментарии руководства «Крымгазсетей» по поводу предписания отсутствуют.

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