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Общество -> Погода в Крыму

Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом

Среда
15 января 2020
21:34

Использованы материалы: Новости Крыма, Погода в Крыму

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом

© Новости Крыма

Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.

Это заявил доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ Владимир Рябов.

«Считаю, что тенденция потепления обязательно захватит Крым. А частота засушливых явлений, которые отмечаются последние несколько лет, сохранится и в последующие годы. Поэтому необходимо заблаговременно готовится к засухе и еще более высоким температурам. Летние температуры будут достигать своего предельного уровня – плюс 38-39 градусов. Вероятность такого развития событий очень большая», - пояснил он.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 января

По словам Рябова, ученые считают тенденцию потепления необратимой.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на среду 15 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до +7, ближайшей ночью от –1 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 января. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 0 до +8, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 59 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 3 м/с.

Понедельник, 13 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 января. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от –1 до +7, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 35 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Воскресенье, 12 января 2020: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 января. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от –2 до +8, ближайшей ночью от –2 до +5 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

 

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