Крымчанам уже пообещали аномальную жару летом

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Крыму не стоит рассчитывать на то, что температура воздуха придет в норму - жаркое лето и теплая зима были совсем неслучайно.

Это заявил доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ Владимир Рябов.

«Считаю, что тенденция потепления обязательно захватит Крым. А частота засушливых явлений, которые отмечаются последние несколько лет, сохранится и в последующие годы. Поэтому необходимо заблаговременно готовится к засухе и еще более высоким температурам. Летние температуры будут достигать своего предельного уровня – плюс 38-39 градусов. Вероятность такого развития событий очень большая», - пояснил он.

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По словам Рябова, ученые считают тенденцию потепления необратимой.

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