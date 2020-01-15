Кадыров временно покинул пост из-за «нетрудоспособности»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Он приступил к работе с 13 января текущего года. Об этом сообщает РИА Новости.
«В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моей временной нетрудоспособности возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики с 13 января 2020 года», - говорится в документе на официальном портале правительства Чеченской Республики.
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Документ подписан в день назначения исполняющего обязанности главы – 13 января.
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