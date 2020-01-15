Еще один ученый предложил методы решения «водной» проблемы Крыма

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Активное использование пресных подземных вод в Крыму проблему вододефицита не решит, зато может привести к истощению источников, уверен климатолог Владимир Рябов.

«Подземные воды Крыма - исчерпаемый ресурс. Судя по той интенсивности, с которой они сейчас используются, и по планам, которые закладывают в это развитие наше правительство, у меня есть большое опасение, что скоро мы станем перед проблемой истощения пресноводных подземных ресурсов. На их смену придет соленая морская вода, поскольку Крым имеет такое специфическое положение. Поэтому выкачивание пресных артезианских вод нужно проводить с большой осторожностью. Думаю, этот метод не спасет Крым от водного дефицита», - подчеркнул он в эфире радио «Спутник в Крыму».

В качестве альтернативы ученый предлагает использовать воду естественного стока горных рек.

«Большой ресурс, не использованный в Крыму, это собственный естественный сток горных рек. Сейчас он используется бесхозяйственно. Далеко не весь объем пресных вод, которые дают наши горы, применяется для накопления, использования в сельском хозяйстве. Да, эта вода не совсем чистая, она не пригодна для использования в бытовом секторе, но для орошения сельскохозяйственных полей подойдет», - отметил он.

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Рябов также считает, что решить «водную» проблему Крыма можно, перекачивая воду с материка с обустройством специальных каналов: «придется решать эту проблему за счет пресных вод Краснодарского края».

При этом одним из самых дорогих вариантов решения вопрос Рябов считает опреснение морской воды. По его мнению, из-за догорвизны полученная таким способом вода «вряд ли в ближайшей перспективе может быть использована для орошения сельхозкультур, во всяком случае, в Крыму».

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