Бойцы противодиверсионных сил ЧФ провели подводные стрельбы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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15 января 2020
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.
«Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота успешно сдали курсовые задачи и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки. В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачетных подводных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням», - говорится в сообщении.
В качестве подводных мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов условного противника. «Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учения по борьбе за живучесть катеров. Также бойцы подразделения ПДСС отработали водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести», - добавили в отделе информобеспечения.
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