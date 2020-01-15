Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Армия и флот

Бойцы противодиверсионных сил ЧФ провели подводные стрельбы

Среда
15 января 2020
09:57

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
15 января 2020


Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.

«Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота успешно сдали курсовые задачи и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки. В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачетных подводных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням», - говорится в сообщении.

В качестве подводных мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов условного противника. «Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учения по борьбе за живучесть катеров. Также бойцы подразделения ПДСС отработали водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести», - добавили в отделе информобеспечения.

Читайте: Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Военнослужащий осужден в Крыму за побег из войсковой части. Военнослужащий осужден в Крыму за самовольное оставление места службы.

Понедельник, 13 января 2020: Российские военные в Черном море отработали зенитные и артиллерийские стрельбы. Корабль российского Черноморского флота «Василий Быков» выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по разным целям в акватории Черного моря.

Суббота, 11 января 2020: Корабль Черноморского флота России «агрессивно приблизился» к американскому судну. Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к эсминцу Военно-морских сил США в северной части Аравийского моря.

Четверг, 9 января 2020: Путин в Севастополе наблюдал за военными учениями в Черном море. Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов, которые прошли в Черном море.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/15/boitsy-protivodiversionnyh-sil-chf-proveli-podvodnye-strelby-126842/

 
 

Армия и флот

Корабль Черноморского флота России «агрессивно приблизился» к американскому судну

Корабль Черноморского флота России «агрессивно приблизился» к американскому судну

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Сломавшийся российский боевой корабль «Орск» отбуксировали в Черное море

Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Украина и НАТО обещают провести масштабные учения в Черном море

Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

Россия намерена чаще проводить летные учения над Крымом

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

«Сравнила цены, пришла в ужас»: пассажирка возмутилась стоимостью билетов до Крыма

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.