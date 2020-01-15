Бойцы противодиверсионных сил ЧФ провели подводные стрельбы

Военнослужащие противодиверсионных сил Черноморского флота провели подводные стрельбы из стрелкового оружия.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения флота.

«Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств (ПДСС) Черноморского флота успешно сдали курсовые задачи и приступили к выполнению плановых задач боевой подготовки. В ходе выполнения учебно-боевых задач личный состав отряда провел комплекс подготовительных, а затем зачетных подводных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС по неподвижным и движущимся мишеням», - говорится в сообщении.

В качестве подводных мишеней использовались ростовые макеты, имитирующие водолазов условного противника. «Экипажи противодиверсионных катеров типа «Грачонок» и патрульных катеров типа «Раптор» отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной и противодиверсионной защите и провели учения по борьбе за живучесть катеров. Также бойцы подразделения ПДСС отработали водолазные спуски с элементами подводного ориентирования в дневное и ночное время, а также провели тренировки по оказанию помощи водолазу при получении им баротравм различной степени тяжести», - добавили в отделе информобеспечения.

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