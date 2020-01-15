Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

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Статистические данные свидетельствуют, что цены на товары и услуги в Республике Крым не соответствуют уровню доходов местных жителей, это, естественно, сказывается на качестве их жизни.

Об этом сообщила руководитель симферопольского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева, напомнив, что на эту проблему обратил внимание уже и президент России.

Глава России назвал самые наболевшие вопросы социальной и экономической сфер полуострова, резко охарактеризовав ситуацию на продуктовом рынке, в промышленности, здравоохранении и экологической сфере. Владимир Путин отметил, что «основная проблема на полуострове, о которой говорят простые люди, — нормализация цен на товары первой необходимости, и что нужно сбалансировать уровень цен с уровнем доходов местных жителей».

Республика Крым в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых доходов населения, составленном по данным Росстата, занимает предпоследнее место с 23614 рублями. На первом месте — Краснодарский край с 40176 рублями, в среднем в Южном федеральном округе среднедушевой денежный доход составляет 31858 рублей, рассказала Киселева.

Для сопоставления уровня цен и доходов можно вычислить удельный вес стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднедушевых доходах населения, то есть определить, какую часть доходов в среднем приходится тратить на базовый набор продовольственных и непродовольственных товаров, ЖКХ-услуг. В Республике Крым стоимость такого набора превышает 60% среднедушевого дохода, хуже ситуация — только в Калмыкии. Впрочем, еще в двух регионах Южного федерального округа — в Волгоградской и Астраханской областях — такие затраты превышают половину дохода.

«Соответствие цен на товары и услуги доходам населения — одна из важных составляющих социально-экономической ситуации в регионе. А в этом, к сожалению, не приходится констатировать какого-то существенного улучшения. Если мы посмотрим динамику удельного веса стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднедушевых доходах населения за, допустим, последние три года, то в Крыму этот показатель не опускается ниже 60%, а в 2018 году даже превышал 70%. В Севастополе ситуация лучше. Но не за счет меньшей стоимости фиксированного набора, а за счет более высоких значений среднедушевых доходов», — сказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества.

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После упомянутой критики Владимиром Путиным качества работы руководства Севастополя и Республики Крым появилась информация о дальнейшей незавидной судьбе главы РК Сергея Аксенова. Telegram-канал «Крымская П» написал, что федералам удалось донести до президента РФ, что Аксенов исчерпал свой ресурс управленца и администратора, а его бизнес-навыки стали абсолютно неэффективными.

По мнению авторов этого канала, Аксенов устал и не может набрать новую команду эффективных руководителей из-за их отсутствия, и теперь Аксенов (риторика которого сегодня — виноваты все, кроме него) будет искать «стрелочников». На них будет возложена ответственность за социально-экономическую ситуацию в Республике Крым, которую Аксенов возглавляет с апреля 2014 года.

«Слухи о том, что Сергей Аксенов покинет кресло главы Республики Крым периодически возникают, по-моему, с 2015 года. Сроки губернаторства ограничены законодательно и, естественно, Аксенова кто-то сменит на этом посту, но говорить о «последнем китайском предупреждении» <со стороны президента>, на мой взгляд, серьезных оснований нет, так как Аксенов совсем недавно был избран на второй срок», — считает Наталья Киселева.

Она добавила, что причины возникновения такой социально-экономической ситуации в Крыму и Севастополе можно разделить на объективные и субъективные. Первые — особенности географического и политического положения полуострова и связанные с ними инфраструктурные трудности. Вторые — кадрово-управленческие проблемы, которые должны решаться качественными методами, а не количественными, например, продолжительностью рабочей недели чиновников. После президентской критики Аксенов заявил, что местные чиновники должны настроиться на каждодневную круглосуточную работу, сообщило агентство «ТАСС».

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