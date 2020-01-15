Аксенов останется во главе Крыма, несмотря на критику Путина

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15 января 2020
© Facebook Сергея Аксенова
Об этом сообщила руководитель симферопольского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева, напомнив, что на эту проблему обратил внимание уже и президент России.
Глава России назвал самые наболевшие вопросы социальной и экономической сфер полуострова, резко охарактеризовав ситуацию на продуктовом рынке, в промышленности, здравоохранении и экологической сфере. Владимир Путин отметил, что «основная проблема на полуострове, о которой говорят простые люди, — нормализация цен на товары первой необходимости, и что нужно сбалансировать уровень цен с уровнем доходов местных жителей».
Республика Крым в рейтинге регионов Южного федерального округа по уровню среднедушевых доходов населения, составленном по данным Росстата, занимает предпоследнее место с 23614 рублями. На первом месте — Краснодарский край с 40176 рублями, в среднем в Южном федеральном округе среднедушевой денежный доход составляет 31858 рублей, рассказала Киселева.
Для сопоставления уровня цен и доходов можно вычислить удельный вес стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднедушевых доходах населения, то есть определить, какую часть доходов в среднем приходится тратить на базовый набор продовольственных и непродовольственных товаров, ЖКХ-услуг. В Республике Крым стоимость такого набора превышает 60% среднедушевого дохода, хуже ситуация — только в Калмыкии. Впрочем, еще в двух регионах Южного федерального округа — в Волгоградской и Астраханской областях — такие затраты превышают половину дохода.
«Соответствие цен на товары и услуги доходам населения — одна из важных составляющих социально-экономической ситуации в регионе. А в этом, к сожалению, не приходится констатировать какого-то существенного улучшения. Если мы посмотрим динамику удельного веса стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднедушевых доходах населения за, допустим, последние три года, то в Крыму этот показатель не опускается ниже 60%, а в 2018 году даже превышал 70%. В Севастополе ситуация лучше. Но не за счет меньшей стоимости фиксированного набора, а за счет более высоких значений среднедушевых доходов», — сказала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества.
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После упомянутой критики Владимиром Путиным качества работы руководства Севастополя и Республики Крым появилась информация о дальнейшей незавидной судьбе главы РК Сергея Аксенова. Telegram-канал «Крымская П» написал, что федералам удалось донести до президента РФ, что Аксенов исчерпал свой ресурс управленца и администратора, а его бизнес-навыки стали абсолютно неэффективными.
По мнению авторов этого канала, Аксенов устал и не может набрать новую команду эффективных руководителей из-за их отсутствия, и теперь Аксенов (риторика которого сегодня — виноваты все, кроме него) будет искать «стрелочников». На них будет возложена ответственность за социально-экономическую ситуацию в Республике Крым, которую Аксенов возглавляет с апреля 2014 года.
«Слухи о том, что Сергей Аксенов покинет кресло главы Республики Крым периодически возникают, по-моему, с 2015 года. Сроки губернаторства ограничены законодательно и, естественно, Аксенова кто-то сменит на этом посту, но говорить о «последнем китайском предупреждении» <со стороны президента>, на мой взгляд, серьезных оснований нет, так как Аксенов совсем недавно был избран на второй срок», — считает Наталья Киселева.
Она добавила, что причины возникновения такой социально-экономической ситуации в Крыму и Севастополе можно разделить на объективные и субъективные. Первые — особенности географического и политического положения полуострова и связанные с ними инфраструктурные трудности. Вторые — кадрово-управленческие проблемы, которые должны решаться качественными методами, а не количественными, например, продолжительностью рабочей недели чиновников. После президентской критики Аксенов заявил, что местные чиновники должны настроиться на каждодневную круглосуточную работу, сообщило агентство «ТАСС».
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