За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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14 января 2020
По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым снижение цен (по сравнению с 27 декабря 2019) наблюдалось на кур охлажденных и мороженых (на 1,17%), рыбу мороженую неразделанную (на 1,01%), капусту белокочанную свежую (на 0,84%).
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Рост цен был отмечен на помидоры свежие (на 13,98%), огурцы свежие (на 12,41%), картофель (на 4,27%).
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов. Республика Крым заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов с самыми дорогими частными домами на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который проанализировал изменение цен в этом сегменте за год.
Сегодня: «Массандра» запустила производство собственного хлеба. Госпредприятие «ПАО «Массандра» запустило производство собственного хлеба.
Воскресенье, 12 января 2020: Глава немецкой компании опровергает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи. Руководитель компании Scheidl Inter-Haus GmbH Йозеф Шайдль отрицает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи.
Пятница, 10 января 2020: Аренда квартир в Крыму подешевела за год. Стоимость аренды жилья в Крыму снизилась по итогам 2019 года.
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