За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель

Изменения средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Республике Крым по состоянию на 9 января приводит пресс-служба Крымстата.

По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым снижение цен (по сравнению с 27 декабря 2019) наблюдалось на кур охлажденных и мороженых (на 1,17%), рыбу мороженую неразделанную (на 1,01%), капусту белокочанную свежую (на 0,84%).

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Рост цен был отмечен на помидоры свежие (на 13,98%), огурцы свежие (на 12,41%), картофель (на 4,27%).

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