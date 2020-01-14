Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Крымский бизнес

За неделю в Крыму подорожали помидоры, огурцы и картофель

Вторник
14 января 2020
12:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Изменения средних потребительских цен на отдельные виды продовольственных товаров, наблюдаемые в рамках еженедельного мониторинга цен по Республике Крым по состоянию на 9 января приводит пресс-служба Крымстата.

По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым снижение цен (по сравнению с 27 декабря 2019) наблюдалось на кур охлажденных и мороженых (на 1,17%), рыбу мороженую неразделанную (на 1,01%), капусту белокочанную свежую (на 0,84%).

Читайте: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам

Рост цен был отмечен на помидоры свежие (на 13,98%), огурцы свежие (на 12,41%), картофель (на 4,27%).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов. Республика Крым заняла четвертое место в рейтинге российских субъектов с самыми дорогими частными домами на вторичном рынке. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», который проанализировал изменение цен в этом сегменте за год.

Сегодня: «Массандра» запустила производство собственного хлеба. Госпредприятие «ПАО «Массандра» запустило производство собственного хлеба.

Воскресенье, 12 января 2020: Глава немецкой компании опровергает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи. Руководитель компании Scheidl Inter-Haus GmbH Йозеф Шайдль отрицает информацию об участии его бизнеса в реставрации Митридатской лестницы в Керчи.

Пятница, 10 января 2020: Аренда квартир в Крыму подешевела за год. Стоимость аренды жилья в Крыму снизилась по итогам 2019 года.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/za-nedelju-v-krymu-podorozhali-pomidory-ogurtsy-i-kartofel-126796/

 
 

Крымский бизнес

Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов

Крым вошел в пятерку регионов по дороговизне частных домов

В центре Симферополя торгуют украинскими елками

В центре Симферополя торгуют украинскими елками

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Россияне начали ездить в Крым через Украину

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Поклонская сделала неожиданное заявление о Третьей мировой войне

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

Путин сделал заявление о «водной» проблеме Крыма

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

В Крыму 10-рублевыми монетами оплатили штрафы четверым крымским татарам за пикеты в Москве

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.