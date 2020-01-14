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Власть -> Армия и флот

Военнослужащий осужден в Крыму за побег из войсковой части

Вторник
14 января 2020
14:43

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Военнослужащий осужден в Крыму за самовольное оставление места службы.

Об этом сообщил представитель военного следственного управления Следственного комитета России по Черноморскому флоту Александр Куратов.

«Собранные 535 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для признания военнослужащего войсковой части 24930 рядового Романа Полякова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы)», – сообщил Куратов.

В ходе предварительного расследования установлено, что 11 августа прошлого года военнослужащий самовольно оставил расположение части и скрывался в одном из садовых товариществ Севастополя более месяца.

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«Желая вовсе уклониться от прохождения военной службы, с целью пересечения границы, около 17 часов 13 сентября 2019 года, Поляков прибыл в пункт пропуска «Армянск», где был задержан сотрудниками военной полиции», – добавил Куратов.

Отмечается, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности, в 2009 году он был осужден Армянским городским судом по статьям УК Украины о краже и нарушении неприкосновенности жилища.

Решением Крымского гарнизонного военного суда, Поляков признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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