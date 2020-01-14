Водитель автомобиля KIA слетел в кювет на трассе Симферополь-Евпатория

Рано утром на трассе «Симферополь-Евпатория» в районе памятника Десантникам водитель автомобиля «Кiа» не справился с управлением и слетел в кювет.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Для помощи пострадавшему на место ДТП прибыли сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС»: им при помощи лебедки удалось вытащить автомобиль из кювета. Помимо этого, спасатели предприняли противопожарные меры на месте ДТП для предотвращения возгорания.

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Также в пресс-службе МЧС РК напомнили, что в зимне-весенний период погода в Крыму очень быстро меняется: на многих участках дорог заморозки, гололедица и туман. В связи с этим сотрудники МЧС напоминают о необходимости своевременно подготовить автомобиль — сменить летнюю резину на зимнюю и заранее проверить исправность аккумулятора.

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