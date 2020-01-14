Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
14 января 2020
«Выявлены аварийные конструкции, которые находятся в центральной части мостового сооружения. Было заказано дополнительное заключение, отработан вопрос изготовления 20 аварийных балок. В праздники с Усть-Лабинским железобетонным заводом заключен договор на их поставку, аварийные балки должны прибыть до 28 февраля», - цитирует пресс-служба администрации начальника департамента капитального строительства Аллу Кудряшову.
На покупку балок будет затрачено около 6 млн рублей. Часть затраченных средств будет изыскана в резерве контракта, однако стоимость проекта может вырасти. Ранее на ремонт моста было выделено 22 млн рублей, однако конечная стоимость реконструкции может вырасти на 10%.
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Ремонт моста на улице Гагарина был начат 1 декабря 2019 года и должен был завершится 15 декабря. Однако в ходе работ было выявлено, что объект является аварийным, из-за чего сроки сдачи были перенесены на март 2020 года. В декабре сообщалось, что мост будет частично открыт только для пешеходного движения.
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