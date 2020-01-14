Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Судак
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Январь 2020
14 января 2020
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Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.
По словам министра, приостановлено действие лесных деклараций, на основании которых «проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых».
«Лицензиату рекомендовано провести общественные слушания с населением городского округа Судак по поводу планируемой работы карьера. Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатам общественных слушаний», – написал Нараев в Facebook.
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По словам министра, на место предполагаемого карьера направлена комиссия Минприроды Крыма во главе с заместителями министра, курирующими вопросы недропользования и лесного хозяйства, с целью детального изучения сложившейся ситуации.
В декабре прошлого года жители Судака сообщили о начале подготовки к разработке карьера на территории детского оздоровительного лагеря «Отважный». По их словам, лицензиат проводил вырубку деревьев и кустарников близ лагеря. Местные общественные активисты выступили резко против разработки карьера.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Министр экологии направил комиссию к месту предполагаемого карьера в Судаке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отправил комиссию на место предполагаемого карьера на участке Чокаташский (Судак), а лицензиату, который проводит обустройство дороги к месторождению, приостановили действие лесных деклараций.
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