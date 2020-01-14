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Власть -> Экология

Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком

Вторник
14 января 2020
17:01

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Судак

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2020
Январь 2020
14 января 2020


Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком

© sudak.me

Разработка карьера в Судаке по разведке и добыче магматических пород временно приостановлена до проведения детального анализа ситуации и общественных слушаний.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

По словам министра, приостановлено действие лесных деклараций, на основании которых «проводится обустройство дороги к месторождению полезных ископаемых».

«Лицензиату рекомендовано провести общественные слушания с населением городского округа Судак по поводу планируемой работы карьера. Вопрос об открытии карьера будет рассмотрен после принятия окончательного решения по функционированию детского лагеря «Отважный», установлению санитарно-защитной зоны Роспотребнадзором и результатам общественных слушаний», – написал Нараев в Facebook.

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По словам министра, на место предполагаемого карьера направлена комиссия Минприроды Крыма во главе с заместителями министра, курирующими вопросы недропользования и лесного хозяйства, с целью детального изучения сложившейся ситуации.

В декабре прошлого года жители Судака сообщили о начале подготовки к разработке карьера на территории детского оздоровительного лагеря «Отважный». По их словам, лицензиат проводил вырубку деревьев и кустарников близ лагеря. Местные общественные активисты выступили резко против разработки карьера.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Министр экологии направил комиссию к месту предполагаемого карьера в Судаке. Министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев отправил комиссию на место предполагаемого карьера на участке Чокаташский (Судак), а лицензиату, который проводит обустройство дороги к месторождению, приостановили действие лесных деклараций.

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