Владельца ялтинского ресторана обвинили во всех возможных нарушениях

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020
Об этом сообщила пресс-служба ИФНС России по г. Симферополю. Владелец – индивидуальный предприниматель широко рекламировал услуги своего заведения для проведения новогодних праздников, однако «забыл» применять контрольно-кассовую технику и официально оформить своих сотрудников. Наличные денежные средства принимали неоформленные наемные работники. Продажа алкогольных напитков осуществлялась без лицензии.
Нарушать налоговый закон для данного индивидуального предпринимателя вошло в привычку. Был накоплен солидный налоговый долг в 180 тысяч рублей.
Читайте: Украинская полиция задержала члена «самообороны Крыма»
Сотрудники налоговых органов вызвали полицию, составлены соответствующие протоколы. Открыто производство по делу об административном правонарушении.
«Несознательный налогоплательщик большую часть долга перед государством уже погасил», - сообщили российские налоговики.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму специалист Госкомрегистра обвиняется в покушении на мошенничество. Специалист Сакского районного управления Госкомрегистра Крыма обвиняется в покушении на мошенничество.
Сегодня: На Ай-Петри практически все точки проката сноутюбингов оказались незаконными. Сотрудники ялтинского МВД и МЧС провели рейд по пунктам проката сноутюбингов в районе метеостанции п. Охотничий.
Вчера: Суд продлил арест отчиму убитой в Крыму Даши Пилипенко. Раздольненский районный суд Крыма продлил на месяц срок ареста Александру Пилипенко, обвиняемому в убийстве своей пятилетней падчерицы Даши Пилипенко.
Вчера: ФСБ упростила пограничный режим вдоль побережья Крыма. Федеральная служба безопасности РФ внесла изменения в законодательство, упрощающие порядок выхода судов и осуществления деятельности в прибрежной акватории Черного моря.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/vladeltsa-yaltinskogo-restorana-obvinili-vo-vseh-vozmozhnyh-narusheniyah-126829/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:12 Владельца ялтинского ресторана обвинили во всех возможных нарушениях
18:40 За отдых в Крыму российская семья заплатила более двух млн рублей
18:06 В Крыму специалист Госкомрегистра обвиняется в покушении на мошенничество
17:35 В Севастополе три парня повредили дорогие автомобили и попались на камеры
17:01 Власти Крыма заявили, что остановили карьер под Судаком
16:38 Водитель автомобиля KIA слетел в кювет на трассе Симферополь-Евпатория
16:21 В Алуште водитель «ГАЗели» не справился с управлением и перевернулся
16:20 В поезде в Крыму турист из Воронежа изрезал ножом парня с девушкой