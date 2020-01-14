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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Владельца ялтинского ресторана обвинили во всех возможных нарушениях

Вторник
14 января 2020
19:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020


Сотрудники ялтинской налоговой в ходе предновогодней проверки заведений общепита в популярном ресторане близ автовокзала выявили серьезные нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба ИФНС России по г. Симферополю. Владелец – индивидуальный предприниматель широко рекламировал услуги своего заведения для проведения новогодних праздников, однако «забыл» применять контрольно-кассовую технику и официально оформить своих сотрудников. Наличные денежные средства принимали неоформленные наемные работники. Продажа алкогольных напитков осуществлялась без лицензии.

Нарушать налоговый закон для данного индивидуального предпринимателя вошло в привычку. Был накоплен солидный налоговый долг в 180 тысяч рублей.

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Сотрудники налоговых органов вызвали полицию, составлены соответствующие протоколы. Открыто производство по делу об административном правонарушении.

«Несознательный налогоплательщик большую часть долга перед государством уже погасил», - сообщили российские налоговики.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/vladeltsa-yaltinskogo-restorana-obvinili-vo-vseh-vozmozhnyh-narusheniyah-126829/

 
 

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