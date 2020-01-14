В зимние каникулы Ялтинская набережная собирала 10 тысяч человек в день

В этом году в период новогодних праздников Ялта стала точкой притяжения туристов и жителей города.

Об этом сообщила руководитель аппарата администрации Ялты Ирина Романец.

«В этом году многое в Ялте было впервые: это и украшение города и насыщенность праздничной программы и количество людей на набережной, - отметила Романец. – В этом году более 35 тысяч человек встретили Новый год на набережной, а во весь праздничный период там находились около 10 тысяч человек ежедневно. Мероприятия и концерты с участием ведущих творческих коллективов проходили практически в режиме нон-стоп около 100 часов».

По ее словам, в период праздников в гостиницах и санаториях ЮБК находились 12 тысяч человек, наполняемость составила 90%, при этом в прошлом году этот показатель был равен 75%. Также в праздничные дни во всех населенных пунктах Большой Ялты состоялось порядка 150 мероприятий.

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В свою очередь заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов сообщил, что безопасность в новогоднюю ночь в Ялте обеспечивали 70 полицейских, а городской транспорт курсировал до 3-5 часов утра. Он также добавил, что расчистку дороги на Ай-Петри осуществляли сотрудники Службы автомобильных дорог и Крымавтодор.

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