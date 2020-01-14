В Симферополе водитель сбил пешехода, девушка с переломом бедра - в больнице

Молодая девушка пострадала в результате ДТП в Симферополе, сообщила пресс-служба МВД по РК.

«Водитель автомобиля Daewoo, гражданин 1957 года рождения, двигаясь по ул. Генерала Васильева со стороны ул. Героев Сталинграда в направлении ул. Элеваторная, допустил наезд на пешехода, гражданку 1998 года рождения», – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, девушка переходила проезжую часть слева направо в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

Читайте: В Крыму часть автомобильного моста рухнула на ж/д пути

Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе. Региональное управление МВД на транспорте сообщило о происшествии в вагоне поезда Симферополь - Москва, при котором пострадал ребенок.

Сегодня : В Крыму мужчина с автоматом пытался ограбить банк. В Алуште Офис Севастопольского Морского банка пытались ограбить, сообщил телеканал «НТС».

Сегодня : Спасатели эвакуировали людей при пожаре в поселке Приморский под Феодосией. На месте возгорания и в коридорах здания наблюдалось сильное задымление в результате возгорания в квартире, расположенной в двухэтажном многоквартирном жилом доме по ул.Победы в пгт.Приморский городского округа Феодосия.

Сегодня : В Крыму нашли сотни бесхозных боеприпасов . В Ленинском районе сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК нашли в заброшенной постройке тайник с боеприпасами, сообщает пресс-служба ведомства.