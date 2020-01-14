В Симферополе водитель сбил пешехода, девушка с переломом бедра - в больнице

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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2020
Январь 2020
14 января 2020
«Водитель автомобиля Daewoo, гражданин 1957 года рождения, двигаясь по ул. Генерала Васильева со стороны ул. Героев Сталинграда в направлении ул. Элеваторная, допустил наезд на пешехода, гражданку 1998 года рождения», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, девушка переходила проезжую часть слева направо в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.
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Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом бедра.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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