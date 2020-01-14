В Симферополе демонтируют незаконные рекламные конструкции

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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Январь 2020
14 января 2020
В рамках заседания первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан рассказал о сносе незаконно размещенных рекламных конструкций по проспекту Победы.
— С прошлого четверга работники МБУ «Город» занимаются сносом незаконных рекламных конструкций на проспекте Победы. После работа будет продолжена на других улицах крымской столицы. С собственниками незаконных объектов ведется разъяснительная работа на предмет добровольного демонтажа данных конструкций, — отметил Сергей Бажан.
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В свою очередь глава администрации города акцентировала внимание на том, что работы по сносу незаконных конструкций должны быть выполнены в максимально сжатые сроки.
— Мы будем действовать исключительно в рамках закона. Если документы отсутствуют — мы сносим, никакого затягивания сроков. При размещении рекламных объектов следует уделять особое внимание их внешнему виду. Они должны быть современными, с подсветкой, не мешать обзору, — сказала Елена Проценко.
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