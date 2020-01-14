В Симферополе больше не будет тканевых торговых палаток

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2020
Январь 2020
14 января 2020
Об этом шла речь на еженедельном аппаратном совещании под председательством главы администрации города Елены Проценко, сообщают в пресс-службе администрации Симферополя.
В рамках заседания первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан рассказал о упорядочивании размещения нестационарных торговых объектов на территории города. По его словам уже разработан проект новой схемы размещения НТО.
Читайте: Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей
Документ проходит процедуру согласования.
— В проекте отсутствуют тканевые торговые палатки, которые имели неприглядный вид и портили внешний облик города. Кроме того, в сжатые сроки планируем демонтировать 28 незаконных НТО. Работу по выявлению незаконных торговых объектов продолжаем, — отметил Сергей Бажан.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу. Ялтинские власти через суд обязали отремонтировать дорогу по улице Отрадная.
Сегодня: Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей. Московская компания за 151 млн рублей проведет реконструкцию гидротехнических сооружений Феодосийского водохранилища, используемых для подачи воды на коммунальные нужды Феодосии и Судака.
Сегодня: Власти Симферополя ответили, когда отремонтируют аварийный мост. Ремонт аварийного моста на улице Гагарина в Симферополе приостановлен до конца февраля. После поставки специальных конструкций работы будут продолжены, объяснили в администрации Симферополя.
Сегодня: В Симферополе демонтируют незаконные рекламные конструкции. Об этом шла речь на еженедельном аппаратном совещании под председательством главы администрации города Елены Проценко, сообщают в пресс-службе администрации Симферополя.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/1/14/v-simferopole-bolshe-ne-budet-tkanevyh-torgovyh-palatok-126794/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Эксперты в Крыму не ждут увеличения турпотока из-за пуска поездов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:53 Пассажирка поезда Симферополь - Москва выбросила младенца из купе
14:43 Военнослужащий осужден в Крыму за побег из войсковой части
14:36 В Крыму мужчина с автоматом пытался ограбить банк
14:20 Структура «Газпрома» выкупила усадьбу под Ялтой за 1,9 млрд рублей
14:19 В Симферополе водитель сбил пешехода, девушка с переломом бедра - в больнице
13:58 Прокуратура обязала администрацию Ялты отремонтировать дорогу
13:30 Сооружения Феодосийского водохранилища отремонтируют за 151 млн рублей
13:04 Спасатели эвакуировали людей при пожаре в поселке Приморский под Феодосией