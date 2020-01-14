В Симферополе больше не будет тканевых торговых палаток

В городе разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов.

Об этом шла речь на еженедельном аппаратном совещании под председательством главы администрации города Елены Проценко, сообщают в пресс-службе администрации Симферополя.

В рамках заседания первый заместитель главы администрации города Сергей Бажан рассказал о упорядочивании размещения нестационарных торговых объектов на территории города. По его словам уже разработан проект новой схемы размещения НТО.

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Документ проходит процедуру согласования.

— В проекте отсутствуют тканевые торговые палатки, которые имели неприглядный вид и портили внешний облик города. Кроме того, в сжатые сроки планируем демонтировать 28 незаконных НТО. Работу по выявлению незаконных торговых объектов продолжаем, — отметил Сергей Бажан.

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